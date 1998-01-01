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غنيم يشيد بدعم النمسا لقطاع المياه

الثلاثاء 23 أبريل 2019 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يشيد بدعم النمسا لقطاع المياه


رام الله / سما /

 أشاد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، بدعم الحكومة النمساوية لقطاع المياه في فلسطين.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، سفير النمسا لدى فلسطين اندريا ناسي، لمناسبة انتهاء مهام عمله.

وعبر غنيم عن تقديره للدور النمساوي في دعم شعبنا بشكل عام، وقطاع المياه على وجه الخصوص، مشيرا إلى ما تم تحقيقه خلال تواجد السفير ناسي من إنجازات ملموسة.

بدوره، عبر سفير النمسا عن تقديره للجهد المتواصل الذي يبذله الوزير غنيم في سبيل تلبية احتياجات شعبنا من المياه، وبالإنجازات التي حققها على هذا الصعيد، مبديا ارتياحه لتنفيذ المشاريع التي تقود لتقديم مشاريع أخرى.

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