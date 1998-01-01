"الزراعة" تؤكد وفرة المنتجات الأساسية خلال شهر رمضان

رام الله / سما /

أكدت وزارة الزراعة وفرة المنتجات الأساسية من الدواجن واللحوم الحمراء والخضار بكميات تناسب الطلب وبما يؤمن استقرار للأسعار طيلة شهر رمضان المبارك، التزاما منها بالحفاظ على الأمن الغذائي، ووصول المنتجات الأساسية لجميع المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن هذه الكميات ستكون بما يفي ويزيد عن الطلب أحيانا، وبما يؤمن أسعارا عادلة للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وبينت أن خطتها في توفير كميات مناسبة من الدجاج اللاحم وتجاوز أزمة انخفاض الكميات في الأسبوعين الماضيين قد أعادت الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، نافية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن الوزارة حددت سعرا لبيع الدجاج اللاحم في السوق.