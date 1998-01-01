  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الزراعة" تؤكد وفرة المنتجات الأساسية خلال شهر رمضان

الثلاثاء 23 أبريل 2019 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الزراعة" تؤكد وفرة المنتجات الأساسية خلال شهر رمضان


رام الله / سما /

أكدت وزارة الزراعة وفرة المنتجات الأساسية من الدواجن واللحوم الحمراء والخضار بكميات تناسب الطلب وبما يؤمن استقرار للأسعار طيلة شهر رمضان المبارك، التزاما منها بالحفاظ على الأمن الغذائي، ووصول المنتجات الأساسية لجميع المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن هذه الكميات ستكون بما يفي ويزيد عن الطلب أحيانا، وبما يؤمن أسعارا عادلة للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وبينت أن خطتها في توفير كميات مناسبة من الدجاج اللاحم وتجاوز أزمة انخفاض الكميات في الأسبوعين الماضيين قد أعادت الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، نافية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن الوزارة حددت سعرا لبيع الدجاج اللاحم في السوق.

الأكثر قراءة اليوم

تعليمات جديدة لسلطة النقد بخصوص تأجيل أقساط القروض وهي كالتالي ..

بدء المرحلة الثانية من التفاهمات بين حماس واسرائيل

يديعوت تزعم: "بالتهديد والإغراء بالمال: حماس جندت عشرات من ضباط السلطة بالضفة"

العالول: الرئيس قرر سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني

خلال جولة قرب الجولان.. صورة: حارس نتنياهو يحمل سلاحًا لإسقاط طائرات دون طيار

تصعيد خطير .. إيران تهدد بغلق مضيق هرمز وأمريكا ترد

واللا العبري : الانفجار قادم إن لم يتم اتخاذ خطوات للتهدئة والسنوار لن ينتظر ظويلا

الأخبار الرئيسية

اشتيه

اشتيه يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان الحالي

كبير مستشاري ترامب يتحدث عن صفقة القرن والدولتين ويؤكد سنفعل شيئا مختلفا..

غزة: استشهاد طفل جراء حادث عرضي بدير البلح وسط القطاع

الجهاد الاسلامي تعلق على تصريحات نائب رئيس "فتح" بشأن التنسيق الامني!

غرينبلات - ارشيف

غرينبلات يزعم : " حماس خلقت حياة يائسة وحزينة في غزة "