محتجون من "عطبرة" السودانية يتدفقون على العاصمة الخرطوم

الخرطوم /سما/

قال نشطاء إن محتجين من مدينة عطبرة، مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير، يتدفقون على العاصمة الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين.

ويتوجه سكان من عطبرة، المدينة التي بدأت منها الاحتجاجات في الـ 19 من ديسمبر/ كانون الأول، إلى الخرطوم بالقطارات في استعراض رمزي لدعم المتظاهرين المعتصمين أمام مجمع وزارة الدفاع.

واندلعت الاحتجاجات في السودان، بعد محاولة لزيادة أسعار الخبز في ظل أزمة اقتصادية عميقة، ثم تحولت إلى مظاهرات ضد حكم البشير الذي استمر 30 عامًا، لتمتد لاحقًا إلى مدن رئيسية.

وتقع عطبرة على بعد نحو 290 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة، وهي مركز للسكك الحديدية، ويوجد بها عدد كبير من العاملين في ذلك المرفق، ومعروفة تاريخيًا بأنها معقل النقابات المعارضة والاضطرابات.

وحذر المجلس العسكري الانتقالي، أمس الإثنين، المواطنين من غلق الطرق و"السيطرة على حركة المواطنين"، في إشارة إلى تحرك محتمل ضد آلاف المحتجين المشاركين في اعتصام الخرطوم. ويتبادل المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة التهديدات، منذ يوم الأحد.