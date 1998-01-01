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وزارة التربية الأردنية تخصص الثلاثاء المقبل يوما للاحتفال بالقدس

الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التربية الأردنية تخصص الثلاثاء المقبل يوما للاحتفال بالقدس


عمم وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني، اليوم الثلاثاء، على المدارس في جميع السلطات التعليمية بالمملكة تخصيص يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الثلاثين من الشهر الجاري، يوما للاحتفال بالقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات فيها.

وقال الوزير المعاني، في التعميم، "إن تخصيص يوما للقدس يأتي تأكيدا لدور الهاشميين في الحفاظ على المقدسات وإبراز الصورة المشرقة للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والممتدة عبر مراحل التاريخ".

ودعا مديري التربية والتعليم، ومديري المدارس، إلى تخصيص فعاليات الطابور الصباحي ليوم الثلاثاء المقبل للحديث عن القدس، وتوعية الطلبة بأهمية القدس والمقدسات فيها، وتعميق ارتباطهم بقيادتهم ووطنهم ومقدساتهم، بما ينسجم مع حجم المناسبة وطبيعتها.

كما دعا المعاني المدارس إلى إقامة نشاطات ثقافية متنوعة ومعارض فنية، تعبر عن الارتباط بالقدس وتعكس مكانتها في وجدان الهاشميين وأبناء الشعب الأردني.

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