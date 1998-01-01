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اشتية يدعو النرويج للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة

الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو النرويج للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة


رام الله / سما /

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، النرويج إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة، مجددا التأكيد على أن قرار الاقتطاع من عائدات الضرائب غير قانوني ومخالف للاتفاقيات الموقعة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد، حيث بحث معها مؤتمر المانحين المزمع عقده في بروكسل نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية.

وشدد اشتية على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة للجم انتهاكات إسرائيل تجاه أبناء شعبنا، وعدم الاكتفاء ببيانات وتصريحات الشجب والاستنكار.

وثمن اشتية موقف مملكة النرويج الثابت ودعمها المستمر لفلسطين، معتبرا أنه يأتي من منطلق إيمان النرويج بقيم العدالة والسلام والمساواة، آملا استمراره حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

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