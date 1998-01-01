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اشتية يستقبل وفدا من مطرانية القدس الأسقفية

الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل وفدا من مطرانية القدس الأسقفية


رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، رئيس مطرانية القدس الأسقفية المطران سهيل دواني، برفقة وفد من المؤسسات التابعة للأسقفية.

وهنأ اشتية الوفد بحلول عيد الفصح المجيد، مؤكدا ضرورة تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية والانتماء لدى الشباب، وكذلك تعزيز بقائهم على أرضهم، من خلال تمكينهم وخلق فرص عمل لهم، بما يسهم بتقليل نسب الهجرة العالية، لا سيما بين أبنائنا المسيحيين.  

وقال رئيس الوزراء: "نحن شركاء في المشروع الوطني والبناء، ويجب محاربة أي صوت يحاول عزل مكونات شعبنا عن بعضها البعض في مهده".

من جهته، هنأ المطران دوّاني اشتية لمناسبة توليه المنصب، وأطلعه على نشاطات مطرانية القدس الأسقفية والمؤسسات التابعة لها.

وتم خلال اللقاء بحث إمكانيات دعم مؤسسات الأسقفية الصحية والتعليمية والحفاظ على روحها الوطنية، والتشبيك بينها وبين المؤسسات الرسمية.

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