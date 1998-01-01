5 معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ أسابيع

رام الله / سما /

افاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء أن خمسة أسرى فلسطينيين في المعتقل الاسرائيلي كتصيعوت "النقب الصحراوي" يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وقال نادي الاسير في بيان إن "الاسرى الخمسة يقبعون في زنازين معتقلات الاحتلال الإسرائيلي في سجن النقب الصحراوي، وهم مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري".

ويتيح نظام الاعتقال الاداري الموروث من الانتداب البريطاني لاسرائيل ان تعتقل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

كما لا تُعرف الاتهامات المحددة الموجهة الى الشخص قيد الاعتقال، وهناك 450 فلسطينيا معتقلين إداريا في السجون الاسرائيلية من اصل 5700 اسير، بحسب نادي الاسير.

وأورد نادي الاسير أسماء الاسرى المذكورين ومعلومات عن كل منهم كالاتي:

"الأسير حسام الرزة (61 عاما) من محافظة نابلس بدأ إضرابه عن الطعام في 19 آذار/مارس 2019 وهو معتقل منذ 17 نيسان/أبريل 2018، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه 18عاما في معتقلات الاحتلال.

الاسير محمد طبنجه (38 عاما) من محافظة نابلس، اعتقل في 28 حزيران/يونيو 2018 وبدأ اضرابه في 25 آذار/مارس 2019 وهو متزوج وأب لطفلين.

الأسير خالد فراج (31 عاما) من مخيم الدهيشة اعتقل في 23 كانون الثاني/يناير 2018 وبدأ اضرابه عن الطعام في 26 آذار/مارس 2019 ضد اعتقاله الإداري.

الأسير حسن العويوي (35 عاما) من محافظة الخليل اعتقل في 15 كانون الثاني/يناير 2019 وبدأ اضرابه عن الطعام في 2 نيسان/أبريل 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.

الأسير عوده الحروب (32 عاما) من مدينة دورا، معتقل منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 وبدأ اضرابه عن الطعام في 2 نيسان/أبريل 2019".

وفي التاسع من نيسان/ابريل اعلن أكثر من 400 معتقل فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام أطلقوا عليه تسمية "إضراب الكرامة 2"، احتجاجا على عقوبات جديدة فرضتها عليهم إدارة المعتقلات، مطالبين برفعها.

وفي 15 منه علقوا إضرابهم بعد توصّلهم لاتّفاق مع إدارة المعتقلات الإسرائيلية "يقضي بتلبية مجموعة من مطالبهم الحياتية".