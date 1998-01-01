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كيلة: ايطاليا تعتزم القيام بمبادرات جديدة لدعم القطاع الصحي

الثلاثاء 23 أبريل 2019 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيلة: ايطاليا تعتزم القيام بمبادرات جديدة لدعم القطاع الصحي


رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي كيلة إن الحكومة الإيطالية تعتزم القيام بمبادرات جديدة في دعم القطاع الصحي الفلسطيني.

جاء ذلك بعد اجتماعها مع القنصل الإيطالي العام فابيو سوكولوفيتش في مكتبها بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء.

وبحث الجانبان التعاون المشترك والمشاريع الإيطالية في القطاع الصحي.

وأشار القنصل الإيطالي إلى مساهمة بلاده في دعم المشافي المقدسية من خلال تغطية فاتورة التحويلات الطبية عبر آلية "بيجاس"، إضافة إلى عملها على حث الدول الأوروبية لتقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني.

وأكد سعيه لتوطيد التعاون بين إيطاليا وفلسطين خصوصاً في الجانب الصحي.

من جهتها، قالت كيلة إن الوضع الصحي في فلسطين صعب، خصوصا في ظل الأزمة المالية الموجودة، مطالبة إيطاليا بمزيد من الدعم للقطاع الصحي، وزيادة دعم المشافي المقدسية لخصوصيتها، والخطر الذي يتهددها.

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