كبير مستشاري ترامب يتحدث عن صفقة القرن ويؤكد سنفعل شيئا مختلفا..

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الامريكي ترامب تحدث عن صفقة القرن وقال إن الاساليب السابقة لم تنجح اشارة منه الى حل الدولتين، مضيفا سنفعل شيئا مختلفا.

ونقلت القناة 12 العبرية عن جاريد كوشنرقوله حول "صفقة القرن": دولتين؟ الأساليب السابقة لم تنجح، سنفعل شيئا مختلفا.

ووفقا للقناة 13 العبرية قال كوشنير: سيتعين على "إسرائيل" والفلسطينيين تقديم تنازلات صعبة - نأمل أن يكون لدى قادة كلا الجانبين الشجاعة للقيام بذلك.

وبحسب القناة العبرية، أضاف: قدمنا ​​اقتراحًا مفصلاً لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، آمل أن يكون لخطة السلام رؤية شاملة لما قد يكون، سنبني الأشياء من الأسفل إلى الأعلى - وضعنا حلولا لكيفية تحسين حياة الفلسطينيين والتعامل مع القضايا السياسية الأساسية للنزاع.