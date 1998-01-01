نتنياهو: سأطلق اسم ترامب على مدينة بالجولان

القدس المحتلة / سما /

وعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بإطلاق إسم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على مستوطنة أو بلدة من بلدات الجولان السوري المحتل.

وقال نتنياهو: "سأطلق اسم الرئيس الأمريكي ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان، امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".

وأكد أنه سيعرض قريبا الاقتراح على الحكومة، من أجل المصادقة عليه.

وقد جاءت تصريحات نتنياهو، خلال جولة مع عائلته في عدد من المناطق في هضبة الجولان.

يشار الى أن ترامب وقع أواخر الشهر الماضي، قرارا رئاسيا يعترف بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.