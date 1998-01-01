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الشباب والرياضة بغزة تعلن عن أسماء المستفيدين من قرض الزواج 2019

الثلاثاء 23 أبريل 2019 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشباب والرياضة بغزة تعلن عن أسماء المستفيدين من قرض الزواج 2019


غزة / سما/

نشرت وزارة الشباب والرياضة في غزة ، اليوم الثلاثاء، أسماء 130 شابا،  فازوا في القرعة العلنية، للاستفادة من "القرض الحسن" للمقبلين على الزواج بقيمة ألفي دولار.

وأكد أحمد محيسن وكيل الوزارة، على أن وزارته عملت على تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية من خلال اختيار آلية التسجيل الالكتروني، والقرعة العلنية لاختيار الأسماء المستفيدة, والتي تحقق من خلالها المساواة بين جميع المتقدمين. 

وأشاد محيسن بدور الوزارة للإعلان عن أكبر عدد ممكن من المستفيدين من القرض الحسن بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الوزارة.

ولفت محيسن إلى  ضرورة تكاتف جهود الجميع, من أجل مساعدة شبابنا الفلسطيني, داعياً الفصائل الوطنية, والمؤسسات الوطنية والأهلية, لدعم صندوق الشباب من خلال ضخ الأموال فيه, والذي سيعود بالفائدة على شبابنا من خلال زيادة عدد المستفيدين من القرض الحسن, إضافة لتفعيل البرامج الأخرى والتي تشمل التعليم والسكن والمشاريع الصغيرة، والبحث العلمي.

وأشار وكيل وزراة الشباب والرياضة بغزة،   إلى أن الإعلان عن منح " 130 " مستفيد من القرض الحسن جاء ثمرة جهود كبيرة بذلتها الوزارة للتخفيف عن الشباب المقبلين على الزواج.



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