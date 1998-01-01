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العوض يرد على تصريحات البردويل بشأن تشكيل لجنة عليا لمواجهة صفقة القرن!

الثلاثاء 23 أبريل 2019 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض يرد على تصريحات البردويل بشأن تشكيل لجنة عليا لمواجهة صفقة القرن!


غزة / سما /

قال وليد العوض عضو المجلس الوطني والقيادي في حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إنّ منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها تمثل رأس الحربة في مواجهة صفقة العار هذه.

وأضاف العوض تعقيباً على الدعوة المرتقبة لتشكيل لجنة عليا لمواجهة صفقة القرن، أنّ  الطريق الأقصر والأصوب لمواجهتها بل وإسقاطها يكمن في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مماطلة.

وكان صلاح البردويل القيادي في حركة حماس، صرّح خلال ندوة حوارية تنظمها وزارة الإعلام بغزة حول آليات مواجهة صفقة القرن، أننا بصدد تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة صفقة القرن، تضم كلا من غزة والضفة والشتات وقوى إسلامية وعربية ومن احرار العالم".

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