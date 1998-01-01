مجدلاني يبحث مع سفيري لتوانيا وقبرص المستجدات السياسية وتعزيز العلاقات الثنائية

رام الله / سما /

وضع أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، سفيري جمهورية لتوانيا لدى دولة فلسطين ارتوراس جاليوناس، وسفير دولة قبرص لدى دولة فلسطين سافاس فلادميرو، كل على حدة، في صورة آخر المستجدات السياسية.

وبحث مجدلاني مع ضيفيه خلال لقائهما في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، تعزيز العلاقات الثنائية من خلال عدد من البرامج التنموية، وذلك حسب بيان لمجدلاني.

وأكد مجدلاني أن نهج حكومة الاحتلال المدعوم بغطاء سياسي أميركي دمر حل الدولتين، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار المنطقة، وأنه لا يمكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وأن المشروع الأميركي المسمى "صفقة القرن"، سيفشله شعبنا.

كما أكد الدور الاوروبي في المنطقة لحماية حل الدولتين، وقال: على دول الاتحاد الدفع بقوة لدور فعال للاتحاد للضغط باتجاه مؤتمر دولي للسلام، محذرا من خطورة وتدهور الاوضاع في ظل التصعيد الاسرائيلي الخطير، خصوصا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية.

كما تطرق مجدلاني لأهمية تفعيل اللجان المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية، والبحث عن المشاريع التنموية المشتركة.

بدورهما، أكد السفيران دعم بلادهما لعملية سلام تقوم على أسس الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية التي تعيش بأمن وسلام، وأهمية التواصل والعمل المشترك وتطوير العلاقات الثنائية.