منحة يابانية بأكثر من 3 ملايين دولار لخدمات المشاريع في فلسطين

القدس المحتلة / سما /

قدمت حكومة اليابان حزمة جديدة من المساعدات المالية تبلغ قيمتها 3,345,535 دولارا أمريكيا من الميزانية التكميلية للعام 2018 لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لمساعدة شعب الفلسطيني.

وسيعمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس، اليوم الثلاثاء، على تلبية أهداف حزمة المساعدة هذه من خلال تنفيذ مشروعين جديدين في كل من قطاع غـزة والضفة الغربية.

ويهدف المشروع الأول بعنوان "إعادة إعمار وتعزيز نظام الإمداد بالكهرباء في غزة بالطاقة المتجددة" الذي تقدر قيمته بـ 1,797,321 دولارا أمريكيا، والذي سيمتد على مدار 12 شهراً إلى تعزيز وظائف مستشفى غزة الأوروبي بهدف تحسين الظروف المعيشية وتأمين الخدمات الأساسية والضرورية لحوالي 100,000 مريض فلسطيني في غزة. ويأتي هذه المشروع استكمالاً للجهود المشتركة المبذولة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وحكومة اليابان لإنهاء مشروع " إعادة بناء وتعزيز نظام الإمداد بالكهرباء لمنازل الأسر في غزة" والذي بلغت قيمته 1.5 مليون دولار أمريكي والذي عمل بشكل ناجح على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية التي تهدف إلى تأمين الوصول إلى مصدر كهرباء آمن ومستدام ل188 عائلة (أي حوالي 1,160 نسمة) في ثماني بلديات مختلفة في قطاع غـزة.

ويهدف المشروع الثاني بعنوان "بناء منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة أريحا الزراعية الصناعية"، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 1,548,214 دولارا أمريكيا والذي سيمتد أيضاً على مدار 12 شهراً؛ إلى تقليل العبء البيئي لمياه الصرف الصحي الناتجة عن الجهات المستأجرة في مدينة أريحا الزراعية الصناعية، وذلك عن طريق إعادة إعمار نظام الإمداد عبر معالجة مركزية لمياه الصرف الصحي، الأمر الذي سيعمل على تحقيق المعايير البيئية المطلوبة لتمكين الاتصال النهائي بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة أريحا.

يشار الى أن إجمالي المساعدات اليابانية إلى شعب فلسطين منذ العام 1993 بلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، إضافة لهذه المساعدة الأخيرة.