الاسير داوود عدوان يعلق اضرابه بعد التوصل لاتفاق ينهى اعتقاله الاداري

بيت لحم / سما /

أنهى الاسير داوود عدوان"40" عام من سكان بلدة العيزرية اضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر منذ الاول من اذار الماضي احتجاجا على اعتقاله الاداري المستمر منذ 4/12/2017.

وقال حسن عبد ربه مدير الدائرة الاعلامية في هيئة شؤون الاسرى والمعتقلين ان قرار تعليق الاضراب جاء بعد التوصل مع جهاز الشاباك الاسرائيلي الى اتفاق ينهي اعتقاله الاداري في الاول من اب القادم.

واشار عبد ربه في حديث مع مراسل "القدس" ان محامي الهيئة تمكن من زيارته في السجن اليوم بعد ان انهى الاضراب وهي الزيارة الاولى طيلة الاضراب اذ تتمنع مصلحة السجون من زيارات الاسرى المضربين خلال اضرابهم.

واشار عبد ربه انه بانهاء اضراب الاسير عدوان ينخفض عدد المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري الى خمسة وهم خالد فراج وحسام الرزة ومحمد طبنجة وحسن العويوي وعودة الحروب وجميعهم لم يتمكن المحامون بزياراتهم نظرا لاسلوب المماطلة والتسويف التي تتبعها ادارة السجون بهذا الخصوص .