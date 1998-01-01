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ترامب الى المملكة المتحدة حزيران القادم

الثلاثاء 23 أبريل 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب الى المملكة المتحدة حزيران القادم


لندن /سما/

ذكر القصر الملكي باكنغهام، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دعوة الملكة إليزابيث وسوف يقوم بزيارة رسمية للمملكة المتحدة بين الثالث والخامس من حزيران/ يونيو.

وقال القصر في بيان إن "رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب، ترافقه زوجته ميلانيا ترامب، وقبل دعوة الملكة اليزابيث الثانية للقيام بزيارة دولة المملكة المتحدة من الاثنين 3 حزيران/يونيو الى الاربعاء 5 حزيران/يونيو 2019"، لافتا الى أن "مزيدا من التفاصيل عن برنامج (الزيارة) سيتم إعلانها في الوقت المناسب".

وأضاف البيان أن "الرئيس سيلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ثم يتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، ليلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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