جامعتا القدس المفتوحة والأردنية تفتتحان المؤتمر العلمي الدولي الثامن المشترك

عمان /سما/

افتتحت جامعتا القدس المفتوحة والأردنية، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء،المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثامن المشترك حول "الأعمال والإدارة الإلكترونية وتطبيقاتها في المنظمات الخاصة والعامة"، حيث تستمر أعمال المؤتمر ثلاثة أيام.

وأشار رئيس جامعة القدس المفتوحة د.يونس عمرو، إلى أن القدس المفتوحة تسعى لتعزيز الشراكة بين الجامعتين، مضيفا: إن هذا المؤتمر يتناول موضوعاً حيوياً جديداً نسبياً، خاصة في المنظمات العربية، وهو موضوع الأعمال والإدارة الإلكترونية وتطبيقاتها في المنظمات العربية، حيث بات تبني الأعمال والإدارة الإلكترونية يحقق لهذه المنظمات مزايا كبيرة ونتائج إيجابية كثيرة ومتعددة.

وتابع: إن المؤتمر يأتي تتويجا للأهداف المجتمعية والاقتصادية والبحثية التي تسعى إلى تحقيقها سلسلة المؤتمرات المشتركة التي تنظمها كلية الأعمال في الجامعة الأردنية وكلية العلوم الإدارية والاقتصادية في جامعة القدس المفتوحة، ومختلف الكليات الأخرى في الجامعتين.

بدوره، قال رئيس الجامعة الأردنية د.عبد الكريم القضاة، إن المؤتمر الدولي يأتي انطلاقاً مما تركز عليه الجامعتان الأردنية والقدس المفتوحة من اهتمام كبير بالبحث العلمي الذي يعدّ من أولى أولوياتهما، ومن أهدافهما الرئيسة، حيث تطمحان من خلال ذلك الى تحقيق رسالتهما العالمية في نشر المعرفة".

وأضاف: "تعزيزاً لما تسعى اليه المملكة الأردنية الهاشمية من تجسيد وتقوية للعلاقات المتميزة بينها وبين دولة فلسطين الشقيقة، جاءت هذه الشراكة لتوثيق التعاون الأكاديمي من خلال عقد الأنشطة الأكاديمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية المشتركة بصورة دورية، والتي يتم فيها تقديم الأوراق البحثية العلمية المتخصصة. وأضاف الأستاذ الدكتور القضاة أن هذا المؤتمر يأتي ليتناول أحد أهم الموضوعات التي تهتم بها القطاعات الأكاديمية والحكومة وأسواق العمل في الوقت الحالي، حيث يشهد عالمنا اليوم تسارعا كبيرا في استخدام الأعمال الالكترونية والادارة الالكترونية، وفي التواصل مع المستفيدين والمتعاملين مع مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص.