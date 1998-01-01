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شعث يطلع وفدا من شبيبة فتح في تشيلي على الأوضاع الفلسطينية

الثلاثاء 23 أبريل 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث يطلع وفدا من شبيبة فتح في تشيلي على الأوضاع الفلسطينية


رام الله / سما /

 استقبل مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون العلاقات الدولية نبيل شعث، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، وفدا من حركة الشبيبة الفتحاوية في دولة تشيلي.

وقال شعث، إن اللقاء تطرق لآخر التطورات والمستجدات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمخاطر المحدقة بها.

وأضاف: "سيتم وضع الوفد في صورة الخطوات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية، والتي أقرها المجلسان الوطني والمركزي، وأعلنها الرئيس في القمة العربية بتونس نهاية الشهر الماضي، وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد الماضي".

ولفت شعث إلى أن الجالية الفلسطينية في تشيلي هي الأقدم في العالم، حيث بدأ الفلسطينيون بالسفر إليها منذ نهاية القرن التاسع عشر، وبعد عام 1917، وبعد نكبة عام 1948.

وأكد أن الفلسطينيين في تشيلي الذي يشكلون ما بين 5-6% من مجموع السكان، لم ينسوا فلسطين وهي باقية في عقولهم وقلوبهم، وجاءوا من أجل دعم القضية، ومعرفة ما يتعين عليهم فعله من أجل ذلك.

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