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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

الثلاثاء 23 أبريل 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة الثلاثاء، أنّ الحافلات المراد سفرها، الحافلتان: الثامنة والتاسعة من كشف (4/15)، اضافة الى  حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وطالبت الداخلية، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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