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اشتية يطالب بفصل العلاقات الثنائية عن المسار السياسي ويدعو الكونغرس الاعتراف بفلسطين

الثلاثاء 23 أبريل 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب بفصل العلاقات الثنائية عن المسار السياسي ويدعو الكونغرس الاعتراف بفلسطين


رام الله / سما /

 أكد رئيس الوزراء محمد اشتية رفض صفقة القرن، وعدم قبول استمرار الوضع الراهن، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخرا، سواء قطع المساعدات المقدمة للأونروا، أو نقل السفارة للقدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مشيرا الى ان هذه الاجراءات أسوأ من النص المكتوب لصفقة القرن .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، السيناتور الأميركي رون وايدن، حيث بحث معه آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية.

وأضاف رئيس الوزراء: "الحديث عن ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت ما يسمى الكتل الاستيطانية، يدمر حل الدولتين، ويقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".

وتابع: "يجب فصل العلاقات الفلسطينية الأميركية عن عملية السلام أو المسار السياسي الذي يجري، وتعثر العملية السلمية لا يجب مواجهته بعقاب أو ابتزاز من الادارة الأميركية تجاه الفلسطينيين، ونريد منها أن تكون وسيطا وشريكا صادقا في السلام".

ودعا اشتية الكونغرس الاميركي ان يحذو حذو برلمانات العديد من الدول نحو التصويت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولرفع الحظر عن منظمة التحرير الفلسطينية.

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