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شرطة رام الله تضبط مواد يشتبه انها مخدرة في محل تجاري

الثلاثاء 23 أبريل 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة رام الله تضبط مواد يشتبه انها مخدرة في محل تجاري


رام الله / سما /

ضبطت شرطة محافظة رام الله والبيرة فجر اليوم الثلاثاء 100 سيجارة بداخلها مادة يشتبه انها مادة الحشيش المخدر في محل بشارع الارسال بمدينة البيرة .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه من خلال المتابعة الحثيثة وردت معلومات حول قيام عدد من الأشخاص بتعاطي وترويج المواد المخدرة بداخل مكتب في محل تجاري بمدينة البيرة . وعلى الفور توجهت قوة من ادارة مكافحة المخدرات الى المحل بعد استصدار امر تفتيش من النيابة العامة . وخلال عملية التفتيش تم ضبط اصابع حشيش يشتبه بانها مخدرة و 10 علب بداخلها 100 سيجارة معبئة ومعدة للبيع داخل علب دخان وادوات للتعاطي وقبضت على 6 اشخاص متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة كانوا داخل المكتب بعد محاولتهم التصدي والاعتداء على قوة الشرطة.

واضاف ارزيقات بان النيابة العامة اصدرت قرارا باغلاق المحل و التحفظ على الاشخاص والمضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية واحالتهم للجهات القضائية .

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