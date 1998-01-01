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النفط عند أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي

الثلاثاء 23 أبريل 2019 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
النفط عند أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي


واشنطن/وكالات/

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء، وسط تنامي المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية بعد إعلان واشنطن تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية.

وعلى صعيد التداولات ارتفعت عقود مزيج "برنت"، بحلول الساعة 10:16 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.59% إلى 74.48 دولار للبرميل، وبلغ الخام ذروته في الجلسة السابقة حيث سجل 74.52 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

فيما ارتفع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.72% إلى 66.02 دولار للبرميل، وسجل الخام خلال جلسة الاثنين أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر حيث بلغ 65.92 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان واشنطن الاثنين، أنها ستنهي جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران في مايو، والتي تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن هدف واشنطن هو وقف صادرات النفط الإيرانية تماما، قائلا إنه لا توجد أي خطط لمنح فترة سماح بعد الأول من مايو. كذلك أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن المسؤولين يبحثون عن سبل لمنع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية.

المصدر: وكالات

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