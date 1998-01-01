شرط دي خيا للموافقة على التجديد مع مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

حدد ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد شرطه الوحيد للموافقة على تجديد عقده الذي ينتهي خلال صيف العام المقبل حسبما ذكرت تقارير صحفية بريطانية.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” بعض التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات الجارية لإقناع حارس المرمى الإسباني بتجديد عقده ، والتي تتضمن التزاماً من النادي الإنجليزي بالتوقيع مع لاعبين كبار.

ويريد ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد توضيحاً من مجلس إدارة النادي بشأن سياسة سوق الانتقالات في هذا الصيف ، ومعرفة نوايا المسؤولين في الميركاتو الصيفي قبل التزمه بعقد جديد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد دي خيا في صيف عام 2020 ، وسط تقارير تتحدث عن عودته إلى إسبانيا رغم المحاولات الكبيرة التي قام بها مانشستر يونايتد لتجديد عقده ، ومنها رفع راتبه السنوي.

وتشير الصحفية إن مانشستر يونايتد يريد التوصل إلى حل وسط مع حارس مرماه بشأن حزمة الأجور بتقديم راتب بقيمة 350،000 جنيه إسترليني في الأسبوع ، في محاولة أخيرة لإقناعه بتجديد عقده.

ويعد دي خيا واحد من اللاعبين الذين أبدوا قلقاً خاصاً بشأن الكيفية التي يسير بها الاتجاه الرياضي في مانشستر يونايتد خلال السنوات الأخيرة ، وخاصةً النهج العشوائي في سوق الانتقالات بقيادة إد وودوارد.