مفوضية الاسرى بـ"فتح" تقيم حفل تكريم للأسيرين عبد الرحيم وعاكف ابو هولي

غزة / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان قضية الأسرى الفلسطينيين قضية وطنية بامتياز وهي على سلم اولويات منظمة التحرير الفلسطينية التي تواصل جهودها للعمل على اطلاق سراحهم من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية .

واضاف د. ابو هولي خلال حفل تكريم نظمته اليوم مفوضية الاسرى والمحررين بحركة فتح في ديوان عائلة ابو هولي بمدينة دير البلح بمحافظة الوسطى لعائلتي القائدين الأسيرين عبد الرحيم ابو هولي وعاكف ابو هولي اللذان امضيا في المعتقلات الاسرائيلية أكثر 18 سنة ولا يزالان يقبعان داخل المعتقلات الاسرائيلية بحضور عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومفوض الاسرى والمحررين الاسير المحرر تيسير البرديني وشيخ عشيرة ابو هولي المختار عبد القادر ابو هولي "ابو صلاح" وعدد من الاسرى والمحررين واعضاء اقليم وامناء سر المناطق والشعب في محافظة الوسطى ولفيف من كوادر ومؤيدي حركة فتح ان رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس يؤكد دائما في خطاباته وفي كافة المحافل الدولية والعربية وخلال استقبال زواره ان السلام والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما دام الاسرى يقبعون في سجون الاحتلال مؤكدا على ان منظمة التحرير عملت على تدويل قضية الأسرى لتحتل مكانتها على المستويين العربي والدولي سعياً نحو تشكيل رأي عام عربي ودولي ضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراحهم .

ووجه د. ابو هولي التحية للأسيرين عبد الرحيم وعاكف ابو هولي ولكل الاسرى الفلسطينيين

في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين أمضوا زهرة شبابهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الجلادين داخل السجون الإسرائيلية

وتابع قائلاً : "هؤلاء الاسرى أتواج على رؤوسنا نستلهم منهم دروس النضال الطويل ، دروس الصبر العظيم على العمل والتضحية والتفاني في أقصى الظروف وأحلك الأيام ونعدهم ان نعمل دونما كلل أو ملل من اجل الافراج عنهم دون قيد او شرط ".

وقال الاسير المحرر عبد الهادي غنيم على عمق العلاقة والصداقة بين الاسرى الابطال وخاصة البطلين عبد الرحيم وعاكف ابو هولي لافتا الى ان الأسرى في سجون الاحتلال كانوا نموذجا حيا لوحدة شعبنا .

ومن جهته قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير البرديني ان عائلة ابو هولي قدمت ولا تزال تقدم الشهداء والاسرى وان تاريخها العريق متجذر في فلسطين مؤكدا على ان هذا الحفل يأتي في اطار تعزيز التواصل مع عوائل الاسرى وفاء وتكريما لأبنائهم الذي قدموا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال دفاعا عن قضية شعبنا التحررية ودفاعا عن القدس والعودة والدولة.

من جهته شكر المختار ابو صلاح ابو هولي مفوضية الاسرى والمحررين لحركة فتح على هذا الحفل الذي نقدره ونثمنه مؤكدا دعم عشيرة ابو هولي للقيادة الفلسطينية والتفافها ووقوفها الى جانب الرئيس محمود عباس في معركته السياسية في الحفاظ والدفاع عن الحقوق والثوابت .