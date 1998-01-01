مكافحة الفساد تناقش مدونة السلوك المهني للصحافيين

رام الله / سما /

عقدت هيئة مكافحة الفساد وبالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم الثلاثاء، ورشة عمل حول آلية تبني وتطبيق مدونة سلوك الصحفيين الفلسطينيين من قِبل المؤسسات الإعلامية، بحضور مسير أعمال هيئة مكافحة الفساد أ. رفيق النتشة ونقيب الصحفيين الفلسطينيين أ. ناصر أبو بكر، وعدد من الصحفيين.

وقال مسير أعمال هيئة مكافحة الفساد أ. رفيق النتشة أن الهيئة تسعى دائما لتعزيز تواصلها مع الصحفيين، مؤكدا بأن أبواب الهيئة مفتوحة دائما أمام الجميع، مشيرا إلى أن الهيئة هي هيئة الشعب الفلسطيني بكافة عناصره، وتقف مع الشعب المواطنين بالخندق الواحد ضد الفساد والفاسدين.

وشدد على أهمية هذه الورشة وعلى ضرورة تطبيق مدونة السلوك المهني الخاصة بالصحافيين الفلسطينيين، موضحا بأن أهداف الهيئة مشتركة بهذا الخصوص مع أهداف نقابة الصحفيين.

من جانبه ثمن نقيب الصحفيين الفلسطينيين أ. ناصر أبو بكر الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد، خاصة في مجال إقرار حق الحصول على المعلومات، موضحا بأن أن مشروع القانون الذي أنجزته الهيئة يأتي في إطار مأسسة العمل الصحفي، مؤكدا بأن الحكم الرشيد والشفاف بحاجة إلى حرية الإعلام وحق الصحفيين بالحصول إلى المعلومات.

وأكد على أهمية تعزيز العمل المشترك بين هيئة مكافحة الفساد ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، موضحا بأن هذه الورشة تهدف للخروج ببرنامج عمل متكامل.

من جانبه إستعرض الصحفي أ. منتصر حمدان مدونة السلوك الخاصة بالصحفيين، موضحا بأن المدونة تم إعتمادها من قِبل نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن الهدف من الورشة هو مناقشة آليات تطبيقها بكافة المؤسسات الإعلامية.

وناقش الحضور أهمية تطبيق مدونة السلوك المهني للصحفيين لضبط العمل الصحفي، موضحين أهم العقبات التي تواجه المؤسسات الإعلامية والصحفيين بهذا الخصوص، وأكد الحضور على أن إلتزام المؤسسة الإعلامية بالمدونة يزيد من ثقة الجهور المتلقي بمصداقية المؤسسة.

وشدد الحضور على ضرورة إدراج المدونة بسياسات كافة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، موضحين بأن على كل صحفي الإلمام بها قبل حصوله على رخصة المهنة.

يُذكر بأن المدونة تناقش عددا من البنود، حيث تركز على مبادئ الإنصاف والإستقلالية والمساءلة والشفافية بالإضافة للسلوك المهني وضرورة البحث عن المعلومات والحقائق ونشرها دون أي مبالغة او إستخفاف أو تحيز.