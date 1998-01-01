فلسطين تشارك في اجتماعات منظمة "سيكا"

رام الله / سما /

شارك سفير دولة فلسطين لدى كازاخستان منتصر أبو زيد بالاجتماعات التحضيرية لكبار الموظفين والخبراء لدول منظمة التفاعل وبناء اجراءات الثقة في آسيا "CICA"، تحضيرا لمؤتمرها المقبل الذي يعقد في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه، منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل.

واستعرض أبو زيد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ومحاولاتها تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على شن حرب دينية ضد الشعب الفلسطيني وتحويل الصراع إلى صراع ديني، مؤكدا التزام فلسطين بموقفها الرافض لـ"صفقة القرن".

واتفق المجتمعون على تأكيد الحقوق الفلسطينية المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بمساندة الأشقاء العرب ورؤساء الوفود الصديقة، وتثبيتها في البيان الختامي، رغم المعارضة الإسرائيلية على ذلك.