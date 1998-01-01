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خلال جولة قرب الجولان.. صورة: حارس نتنياهو يحمل سلاحًا لإسقاط طائرات دون طيار

الثلاثاء 23 أبريل 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال جولة قرب الجولان.. صورة: حارس نتنياهو يحمل سلاحًا لإسقاط طائرات دون طيار


القدس المحتلة / سما /

 أظهرت صورة التقطها مستوطن إسرائيلي، أمس الاثنين، حارس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منطقة قريبة من الجولان، وهو يحمل سلاحًا خاصًا بإسقاط الطائرات الصغيرة.

وتظهر الصور أن السلاح من طراز Hikvision الأمريكي الصنع، وقد جرى استخدامه خلال الحرب الأميركية ضد تنظيم داعش في الموصل ومناطق عراقية أخرى لإسقاط طائرات التنظيم التي كان يقوم بتسييرها لاستهداف القوات العراقية والأجنبية.

ويبدو أن امتلاك حزب الله لطائرات مسيرة ومنها انتحارية، قد أثار الخوف لدى الأمن الإسرائيلي من إمكانية استهداف نتنياهو عبر هذه الطائرات التي تملكها أيضًا قوات إيرانية متواجدة عند الحدود السورية.

وكان الجيش الإسرائيلي أسقط في السنوات الأخيرة عدة طائرات لحزب الله ولقوات إيرانية عبرت الأجواء الإسرائيلية.

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