غرينبلات يزعم : " حماس خلقت حياة يائسة وحزينة في غزة "

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قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "جيسون غرينبلات" في مقال نشره في نيويورك تايمز إن منظمة حماس "الإرهابية" التي تسيطر على قطاع غزة هي المسؤولة عن الحالة المحزنة وعن يأس السكان، وقال: الحياة هناك صعبة ومحزنة وغير طبيعية، فقط المباني التي لديها مولدات قادرة على الحفاظ على إمدادات مستقرة للكهرباء، هذا يؤثر على كل شيء من ناحية الحفاظ على الأغذية الطازجة إلى معالجة مياه الصرف الصحي، الناس هناك -المتميزون ومن هم أكثر موهبة- لا يجدون عملاً، وأرفف المتاجر فارغة والشواطئ ممتلئة بمياه الصرف الصحي والنفايات.

واضاف "إذا سألت لماذا تحصل هذه الصعوبات في غزة عادة على تحصل على إجابة -"إسرائيل" مذنبة- هل هذا صحيح؟ يعيش العرب في "إسرائيل" عادة حياة طبيعية وفي حالات كثيرة يزدهرون، وفي الضفة الغربية يتقدمون بسرعة في المدن والمجتمعات المستقرة".

وتابع "التجارة مع "إسرائيل" والخارج توفر فرص عمل وإمكانيات لكن لماذا يتحرك الآخرون للأمام بينما تغرق غزة في اليأس لأن حماس التي تسيطر فعلاً على غزة اختارت أن تضع العنف وتدمير "إسرائيل" كطريقة لتحقيق حياة أفضل للفلسطينيين".

وزعم غرينبلات"حاولت دول العالم مساعدة أهل غزة مرارًا وتكرارًا منذ عام 2007. وقد استولت حماس عليها بالقوة، وعرض المانحون تأهيل البنية التحتية والاقتصاد هناك، لكنهم يتراجعون في كل مرة تطلق فيها حماس الصواريخ على "إسرائيل"، بما في ذلك ثلاث حروب ضدها".

واوضح "المجتمع الدولي ساهم بأموال لإعادة تأهيل قطاع غزة، لكن حماس تستخدم هذه المساعدات لبناء بنية تحتية للحرب بدلاً من المدارس والمستشفيات".

ترجمة: مؤمن مقداد