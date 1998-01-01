  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البردويل: نعمل على تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة "صفقة القرن"

الثلاثاء 23 أبريل 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
البردويل: نعمل على تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة "صفقة القرن"


غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس صلاح البردويل الثلاثاء، إنّه "علينا ألا نصاب بالرعب من أن صفقة القرن أمر محتوم وسيمر علينا لا محالة، نظرا لأننا شعب ذو إراده قوية وتميزنا من بين الشعوب بقوة الوعي والقدرة على المقاومة والبحث عن الحرية".

واضاف البردويل خلال كلمة له في ندوة حوارية نظمها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تحت عنوان "آليات مجابهة صفقة القرن"،  إن هناك تحضيرات لتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة "صفقة القرن" المقرر إعلانها من الإدارة الأمريكية عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأوضح البردويل، أن الهيئة المقرر إنشاؤها سيكون أعضاؤها من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة والشتات، بالإضافة لمشاركة قوى إسلامية وعربية ومن أحرار العالم.

وتابع البردويل "لا يجب أن نصاب بالرعب من أن الصفقة أمر محتوم وسيمر علينا لا محالة"، مؤكّدًا أننا شعب واعٍ وقادر على مقاومتها.

ولفت إلى أن المطلوب حاليًا "مواجهة التطبيع" الذي بدأ يظهر إلى العلن بين عددٍ من الأنظمة العربية والاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى تعزيز المقاومة الشعبية ومسيرات العودة بغزة ونقلها إلى الضفة الغربية، والتخلص من حملات "المقاطعة الموسمية" وتنظيمها بحيث تكون منظمة ومدروسة ومركزة.

كما دعا القيادي بحركة حماس كل الفصائل لتفعيل المقاومة المسلحة والشعبية على أعلى مستوى، مطالبًا بإلغاء "اتفاقية أوسلو" ووقف التنسيق الأمني "الذي هو جزء من عملية صفقة القرن".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح لـ"ابو مرزوق": الرئيس لا ينتظر منكم الإشادة وصفقة القرن تستوجب منكم التالي..

تصعيد خطير .. إيران تهدد بغلق مضيق هرمز وأمريكا ترد

الاحمد: بيانات الجهاد الاسلامي وحماس امتداد لصفقة القرن وجولة واسعة سيجريها الرئيس

بالصور.. غزة: وصول كميات من الادوية للقطاع ضمن قافلة أميال من الابتسامات

نافيا التصريحات بشأن توقعات الحرب.. نصر الله: إسرائيل لا تستطيع حسم المعركة من الجو

صيف سياسى ساخن ... د. عبير عبد الرحمن ثابت

الحرس الثوري الإيراني: سنغلق مضيق هرمز في حال منعنا من استخدامه.. وامريكا تعلق!

الأخبار الرئيسية

تعليمات جديدة لسلطة النقد بخصوص تأجيل أقساط القروض وهي كالتالي ..

يديعوت تزعم: "بالتهديد والإغراء بالمال: حماس جندت عشرات من ضباط السلطة بالضفة"

واللا العبري : الانفجار قادم إن لم يتم اتخاذ خطوات للتهدئة والسنوار لن ينتظر ظويلا

بدء المرحلة الثانية من التفاهمات بين حماس واسرائيل ومطالبة بآلية جديدة لإدخال المال القطري

العالول: الرئيس قرر سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني