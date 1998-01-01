البردويل: نعمل على تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة "صفقة القرن"

غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس صلاح البردويل الثلاثاء، إنّه "علينا ألا نصاب بالرعب من أن صفقة القرن أمر محتوم وسيمر علينا لا محالة، نظرا لأننا شعب ذو إراده قوية وتميزنا من بين الشعوب بقوة الوعي والقدرة على المقاومة والبحث عن الحرية".

واضاف البردويل خلال كلمة له في ندوة حوارية نظمها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تحت عنوان "آليات مجابهة صفقة القرن"، إن هناك تحضيرات لتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة "صفقة القرن" المقرر إعلانها من الإدارة الأمريكية عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأوضح البردويل، أن الهيئة المقرر إنشاؤها سيكون أعضاؤها من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة والشتات، بالإضافة لمشاركة قوى إسلامية وعربية ومن أحرار العالم.

وتابع البردويل "لا يجب أن نصاب بالرعب من أن الصفقة أمر محتوم وسيمر علينا لا محالة"، مؤكّدًا أننا شعب واعٍ وقادر على مقاومتها.

ولفت إلى أن المطلوب حاليًا "مواجهة التطبيع" الذي بدأ يظهر إلى العلن بين عددٍ من الأنظمة العربية والاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى تعزيز المقاومة الشعبية ومسيرات العودة بغزة ونقلها إلى الضفة الغربية، والتخلص من حملات "المقاطعة الموسمية" وتنظيمها بحيث تكون منظمة ومدروسة ومركزة.

كما دعا القيادي بحركة حماس كل الفصائل لتفعيل المقاومة المسلحة والشعبية على أعلى مستوى، مطالبًا بإلغاء "اتفاقية أوسلو" ووقف التنسيق الأمني "الذي هو جزء من عملية صفقة القرن".