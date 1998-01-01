اسرائيل تناشد مواطنيها مغادرة سيناء فورا و الاسرائيليون يتجاهلون

القدس المحتلة / سما /

أطلق مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التابع لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومكتب "مكافحة الإرهاب"، مناشدات جديدة للإسرائيليين بمغادرة سيناء فورًا خشيةً من هجمات ينفذها جهاديون.

وبحسب القناة العبرية السابعة ويديعوت أحرونوت، فإن الأجهزة الأمنية شددت في رسائل جديدة للسياح الإسرائيليين الذين يقضون عطلة الفصح اليهودي في سيناء بمغادرة المنطقة فورًا، خاصةً بعد الهجمات الدامية في سيرلانكا.

ويتجاهل الإسرائيليون وفقًا للصحيفة تلك التحذيرات، وأن هناك زيادة في عدد السياح الذين وصلوا سيناء من إسرائيل بنسبة 20% عن العام الماضي من نفس الفترة.