الضميري ينفي اعتقال ضباط بتهمة تسريب معلومات لحماس

رام الله / سما /

نفى الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية عدنان الضميري، اليوم الثلاثاء، ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" حول وجود معتقلين من الأجهزة الأمنية منذ سنتين بتهمة تسريب معلومات لحركة حماس.

واعتبر الضميري في تصريح أوردته الوكالة الرسمية أن مثل هذه التصريحات التي يشنها الإعلام العبري على الأجهزة الأمنية "تثير لدينا بعض الشكوك حول الأهداف من وراء ذلك".

وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير نشرته اليوم، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تمكنت قبل أشهر من الكشف عن "شبكة عملاء جندتها حماس في صفوف اجهزة امن السلطة لكي تعمل لصالحها".