  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الضميري ينفي اعتقال ضباط بتهمة تسريب معلومات لحماس

الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضميري ينفي اعتقال ضباط بتهمة تسريب معلومات لحماس


رام الله / سما /

نفى الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية عدنان الضميري، اليوم الثلاثاء، ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" حول وجود معتقلين من الأجهزة الأمنية منذ سنتين بتهمة تسريب معلومات لحركة حماس.

واعتبر الضميري في تصريح أوردته الوكالة الرسمية أن مثل هذه التصريحات التي يشنها الإعلام العبري على الأجهزة الأمنية "تثير لدينا بعض الشكوك حول الأهداف من وراء ذلك".

وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير نشرته اليوم، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تمكنت قبل أشهر من الكشف عن "شبكة عملاء جندتها حماس في صفوف اجهزة امن السلطة لكي تعمل لصالحها".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح لـ"ابو مرزوق": الرئيس لا ينتظر منكم الإشادة وصفقة القرن تستوجب منكم التالي..

تصعيد خطير .. إيران تهدد بغلق مضيق هرمز وأمريكا ترد

الاحمد: بيانات الجهاد الاسلامي وحماس امتداد لصفقة القرن وجولة واسعة سيجريها الرئيس

بالصور.. غزة: وصول كميات من الادوية للقطاع ضمن قافلة أميال من الابتسامات

نافيا التصريحات بشأن توقعات الحرب.. نصر الله: إسرائيل لا تستطيع حسم المعركة من الجو

صيف سياسى ساخن ... د. عبير عبد الرحمن ثابت

الحرس الثوري الإيراني: سنغلق مضيق هرمز في حال منعنا من استخدامه.. وامريكا تعلق!

الأخبار الرئيسية

تعليمات جديدة لسلطة النقد بخصوص تأجيل أقساط القروض وهي كالتالي ..

يديعوت تزعم: "بالتهديد والإغراء بالمال: حماس جندت عشرات من ضباط السلطة بالضفة"

واللا العبري : الانفجار قادم إن لم يتم اتخاذ خطوات للتهدئة والسنوار لن ينتظر ظويلا

بدء المرحلة الثانية من التفاهمات بين حماس واسرائيل ومطالبة بآلية جديدة لإدخال المال القطري

العالول: الرئيس قرر سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني