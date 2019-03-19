الاحتلال يمنع زيارة المحامين للأسرى المضربين عن الطعام ويُنكل بهم

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال تواصل منع وعرقلة زيارة المحامين لخمسة أسرى مضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وأوضحت الهيئة في تقرير صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تعمد فرض سلسلة من الاجراءات القمعية بحق الأسرى المضربين، تتمثل بعزلهم وعمليات النقل المتكررة لهم بين السجون، اضافة إلى ما يقوم به السجانون من اعتداءات وتنكيل بهم، لإرهاقهم وكسر إرادتهم، وثنيهم عن الاستمرار بمعركة الأمعاء الخاوية.

وذكرت أن الأسرى المضربين هم كل من : الأسير حسام الرزة (61 عاماً) من محافظة نابلس ومضرب عن الطعام منذ 19/3/2019 ويقبع بمعتقل "الرملة"، والأسير محمد طبنجه (38 عاماً) من نابلس ومضرب عن الطعام منذ 25/3/2019 ، ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، والأسير خالد فراج (31 عاماً) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، ويواصل اضرابه عن الطعام منذ 26/3/2019 ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، والأسيران حسن العويوي (35 عاماً)، وعودة الحروب (32 عاماً) وكلاهما من مدينة الخليل ومضربان عن الطعام منذ تاريخ 2/4/2019 ويقبعان في معتقل "النقب".

وحذرت الهيئة من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين في ظل استمرار إدارة معتقلات الاحتلال بعمليات التصعيد بحقهم، محملة إياها كامل المسؤولية عن حياتهم.