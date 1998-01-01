مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية لليوم الثاني

نابلس / سما /

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، لإقامة احتفالات لمناسبة الأعياد اليهودية لليوم الثاني على التوالي.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، لليوم الثاني على التوالي، وسط حماية مشددة من قبل جنود الاحتلال، ومنع المواطنين من الوصول الى المنطقة.

وأضاف، ان قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها على مداخل البلدة، بعد وضع مكعبات اسمنتية على المداخل الثلاثة، وعمدت على منع الطواقم الصحفية من الوصول إلى الموقع الأثري، مؤكدا ان سلطات الاحتلال وضعت يافطات خلال اقامة الاحتفالات تدعي فيها ان سبسطية "الحديقة الوطنية بالنسبة لإسرائيل في منطقة السامرة" كما يسمونها.