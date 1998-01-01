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توتر العلاقة بين الفرعون صلاح ومدربه يطفو على السطح مجددا

الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتر العلاقة بين الفرعون صلاح ومدربه يطفو على السطح مجددا


لندن/وكالات/

توترت العلاقة بين المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز، ما جعل فرصة انتقال اللاعب كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن قناة "Telefoot" الفرنسية، إن فرصة رحيل صلاح عن ليفربول باتت كبيرة في ظل توتر علاقته مع كلوب، المدير الفني للفريق، دون أن تكشف عن طبيعة الخلاف.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة بين صلاح وكلوب ليست على ما يرام، الأمر الذي يعزز كثيرا من فرص رحيل النجم المصري، مشيرة إلى أن ريال مدريد الأقرب لضم اللاعب في حال فشل انتقال زميله ساديو ماني إلى النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت في بريطانيا: "هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي تتحدث فيها الصحافة الأوروبية عن انهيار العلاقة بين صلاح وكلوب، فقد سبق وأن تناولت صحيفة آس الإسبانية هذا الأمر قبل أن يسارع رامي عباس وكيل اللاعب بنفي هذا الأمر".

وذكرت صحيفة آس الأسبوع الماضي، أن النجم المصري طلب من إدارة فريقه الرحيل مع نهاية الموسم الحالي، وأرجعت الصحيفة الأسباب إلى نقاش حاد نشب بين اللاعب ومدرب "الريدز"، الألماني يورغن كلوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملاك النادي الإنجليزي، اضطروا للتدخل من أجل تخفيف الصدام، ومطالبة اللاعب المصري بسحب الطلب الرسمي، قبل أن يتلقى وعدا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم الحالي، إذا صمم على فكرة مغادرة ملعب "أنفيلد" في يونيو المقبل، وهو ما وافق عليه صلاح.

المصدر: وكالات

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