  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سوزان نجم الدين تتعرض لوعكة صحية شديدة

الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوزان نجم الدين تتعرض لوعكة صحية شديدة


وكالات / سما /

دخلت الفنانة سوزان نجم الدين المستشفى وذلك بعد تعرضها الى ازمة صحية مفاجئة أثناء تصويرها مسلسل "ابن اصول" مع الفنان حمادة هلال.

وكانت سوزان شعرت امس بحالة من الإرهاق والتعب الشديدين بسبب التصوير مما أدى الى هبوط فى الدورة الدموية ودفع فريق العمل لنقلها الى المستشفى لاجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

"ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وآيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.

#سوزان نجم الدين

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح لـ"ابو مرزوق": الرئيس لا ينتظر منكم الإشادة وصفقة القرن تستوجب منكم التالي..

نانسي عجرم تحرج زوجها بنشر هذه الصورة!

سلطات الاحتلال تعلن سلسلة جديدة من الاجراءات خلال شهر رمضان والعيد

الاحمد: بيانات الجهاد الاسلامي وحماس امتداد لصفقة القرن وجولة واسعة سيجريها الرئيس

تصعيد خطير .. إيران تهدد بغلق مضيق هرمز وأمريكا ترد

بالصور.. غزة: وصول كميات من الادوية للقطاع ضمن قافلة أميال من الابتسامات

نافيا التصريحات بشأن توقعات الحرب.. نصر الله: إسرائيل لا تستطيع حسم المعركة من الجو

الأخبار الرئيسية

يديعوت تزعم: "بالتهديد والإغراء بالمال: حماس جندت عشرات من ضباط السلطة بالضفة"

واللا العبري : الانفجار قادم إن لم يتم اتخاذ خطوات للتهدئة والسنوار لن ينتظر ظويلا

بدء المرحلة الثانية من التفاهمات بين حماس واسرائيل ومطالبة بآلية جديدة لإدخال المال القطري

العالول: الرئيس قرر سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني

الحكومة

قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة تدعو العالم لانقاذ حل الدولتين..