سوزان نجم الدين تتعرض لوعكة صحية شديدة

وكالات / سما /

دخلت الفنانة سوزان نجم الدين المستشفى وذلك بعد تعرضها الى ازمة صحية مفاجئة أثناء تصويرها مسلسل "ابن اصول" مع الفنان حمادة هلال.

وكانت سوزان شعرت امس بحالة من الإرهاق والتعب الشديدين بسبب التصوير مما أدى الى هبوط فى الدورة الدموية ودفع فريق العمل لنقلها الى المستشفى لاجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

"ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وآيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.