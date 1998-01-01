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شركات الطيران تنوي وزن الركاب مع حقائبهم!

الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركات الطيران تنوي وزن الركاب مع حقائبهم!


وكالات / سما /

كشفت إحدى شركات التكنولوجيا البريطانية، أنه قد يتم وزن الركاب قبل الصعود إلى الطائرة، في محاولة لخفض التكاليف والأضرار التي قد تلحق بالطائرات.

وتتواصل شركة "Fuel Matrix" مع شركات طيران بريطانية لتثبيت "وسادات ضغط" في مكاتب التسجيل، تساعد على وزن المسافرين بشكل سهل.

وتوضح الشركة أنه يمكن تثبيت "وسادات ضغط" في منطقة وضع الحقائب والأمتعة أمام كل شاشة، وبالتالي، عندما تتسلم الحقيبة ويُقاس وزنها، يمكن أن يطرح النظام سؤالا على المسافر أو الراكب: "هل يمكن أن تقف على وسادة الضغط؟ وفي حال ضغط المسافر على نعم، يمكن تسجيل وزنه عندها، وإبلاغ شركة الخطوط الجوية بذلك بشكل سري".

ووفقا للشركة، فإن هذه الطريقة ستساعد الطيارين على استخدام البيانات لحساب كمية الوقود اللازمة للرحلة بدقة وتقليل الكميات المهدرة.

كما تقترح الشركة أنه بالإمكان وضع تقنية الوزن ضمن خيارات أخرى مثل أجهزة فحص الجسم الأمنية، التي بإمكانها تسجيل وزن الشخص وإبلاغ شركة الطيران به دون علم الركاب.

ويقال إن هذه الخطوة ستساعد أيضا في تقليل انبعاثات الكربون باستخدام كمية أقل من الوقود.

وتستخدم شركات الطيران حاليا متوسط ​​وزن الرجل والمرأة والطفل لتقدير احتياجاتها من الوقود.

#شركات الطيران #الركاب

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