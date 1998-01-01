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شاهد.. لقطات مرعبة توثق ظهور رجل بين فكي تمساح!

الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. لقطات مرعبة توثق ظهور رجل بين فكي تمساح!


وكالات / سما /

كشفت لقطات تقشعر لها الأبدان لحظة ظهور تمساح على سطح الماء وهو يجر رجلا مفقودا بعد يوم من سحبه إلى القاع لالتهامه.

وتعرض دارلين أوتي، البالغ من العمر 30 عاما، لهجوم وحشي عندما غاص في النهر لإصلاح أنبوب تحت الماء، بالقرب من منزله في "سولاويزي" بإندونيسيا.

وحاولت أخت الضحية، التي كانت واقفة على ضفة النهر، مساعدة دارلين عبر سحب خرطوم المياه، الذي استخدمه للتنفس. ولكن تمساحا اختفى في الأعماق وأسنانه الحادة تمسك بجسد دارلين.

وعلى الفور، بدأت السلطات الإندونيسية في البحث عن الرجل المفقود، في نهر مالوغ.

ورصد فريق البحث والإنقاذ جثة، أوتي، في اليوم التالي عندما ظهر التمساح على سطح الماء، وهو يُطبق بفكيه على جسم دارلين.

وفي نهاية المطاف، تمكن رجال الإنقاذ من استعادة جثة أوتي، وسلموها إلى أسرته للبدء بمراسم الجنازة.

وقال الخبراء إن نهر "مالوغ" موطن مزدهر للتماسيح في المنطقة، لذا يتوخى السكان الحذر على الدوام، عند الاقتراب من المياه.

وفي العام الماضي، كشف مركز الحفاظ على الموارد الطبيعية عن ارتفاع هجمات التماسيح في إندونيسيا.

#تمساح

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