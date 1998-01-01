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فيديو.. شرطية أمريكية تقتل مسلحا أشهر سلاحه في مكان عام

الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. شرطية أمريكية تقتل مسلحا أشهر سلاحه في مكان عام


وكالات / سما /

نشرت شرطة ولاية نورث كارولينا الأمريكية مقطع فيديو يوثق مواجهة مميتة بين عنصري شرطة ومسلح، حيث أقدمت شرطية على إطلاق النار على المسلح رغم أن سلاحه لم يكن موجها ناحيتها.

وجرى استدعاء دورية شرطة إلى الموقع عقب بلاغ عن وقوف مسلح أمام فرع لمطعم "برغر كينغ"، حيث كان يشهر مسدسه علنا حينها.

ومع وصول الشرطة إلى المكان، طلب من المسلح إلقاء مسدسه، وعلى ما يبدو أنه لم يمتثل لأوامر الشرطة وينفذ ما طلب منه، لتقوم شرطية من الدورية بإطلاق النار على المسلح الذي لم يكن يوجه مسدسه ناحية أي من عنصري الشرطة.

وجرى إسعاف المسلح بعيد ذلك إلى المسشفى، حيث توفي متأثرا بجراحه، لتسبب الحادثة احتجاجات واسعة النطاق في أوساط الولاية الأمريكية، دعا من خلالها المحتجون عناصر الشرطة لوقف استخدام العنف.

كما أكدت مصادر محلية أن تحقيقا رسميا يجري اليوم حول الحادثة وملابساتها، في حين تقرر إعطاء الشرطية التي أطلقت النار، إجازة إدارية، ريثما تنتهي التحقيقات الجارية حول تصرفها في ذلك اليوم.

#شرطية #مسلح

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