منظمة الصحة العالمية تحذر من تناول المضادات الحيوية للوقاية

وكالات / سما /

أعلن مارك شبرينغر، مدير أمانة منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة مسببات المرض للأدوية، أنه يجب بيع المضادات الحيوية بموجب وصفة الطبيب فقط.

وقال شبرينغر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية: "في العديد من البلدان، لا يوجد صيادلة وأطباء مدربون جيدا. لذلك من المهم أن تشرع قوانين تضمن استخدام المضادات الحيوية بموجب وصفة طبية فقط. وأن يتم تطبيق ما جاء بالوصفة. لأنه حتى في البلدان التي شرعت مثل هذه القوانين، يمكن للشخص أن يذهب إلى الصيدلية ويشتري أي دواء من دون وصفة طبية. وهذا غير صحيح".

ويرى شبرينغر أنه يجب على الدولة إيلاء اهتمام كبير وإبلاغ الناس بأن تناول المضادات الحيوية يمكن فقط وفق وصفة الطبيب وحسب تعليماته. كما يجب عدم تناول المضادات الحيوية بكمية صغيرة للوقاية.

وقال موضحا: "فكرة وصف المضادات الحيوية في البلدان الفقيرة جدا حيث لا توجد شبكة إمدادات المياه والماء الصالح للشرب، للنساء الحوامل خاصة، فكرة سيئة جدا. ولكن في البلدان المتطورة مثل روسيا، لا يمكن وصف المضادات الحيوية كعلاج وقائي".

ويتفق معه بهذا الشأن دانيلو لو فو فونغ، رئيس برنامج مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية في أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، الذي يقول: "للأسف تستخدم المضادات الحيوية كبديل للنظافة الشخصية. وتناولها بجرعات صغيرة لفترة طويلة فكرة سيئة جدا، لأن هذه الجرعات الصغيرة تقتل البكتيريا الجيدة وليس تلك التي لها مقاومة ضد هذه المضادات، ما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا المقاومة".

وذكر فونغ أن الاتحاد الأوروبي منع المزارعين في المناطق الريفية، من إضافة المضادات الحيوية إلى البذور، ليس فقط لقتل العدوى فيها، بل ولكي تنمو بسرعة. وأشار إلى أن "المضادات الحيوية ليست فيتامينات وليست مكملات حيوية. فقد اتضح أن الأطفال الذين تناولوا مضادات حيوية دون الحاجة لها، يعانون من السمنة في الكبر. لأن المضادات الحيوية غيرت نبيت الأمعاء".