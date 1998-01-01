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"مايكروسوفت" تطلق حاسبا لوحيا عملاقا بمقاس 50 بوصة!

الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مايكروسوفت" تطلق حاسبا لوحيا عملاقا بمقاس 50 بوصة!


وكالات / سما /

استعرضت شركة "مايكروسوفت" في نيويورك مؤخرا الجيل الثاني من حواسب "Surface Hub" اللوحية العملاقة، المخصصة لأصحاب الشركات.

وزود حاسب "Surface Hub 2S" بشاشة بمقاس 50 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4k، ويمكن الكتابة والرسم عليها باستخدام قلم ذكي يتعامل مع برمجيات "Windows 10".

ويمكن تثبيت هذا الجهاز على الحائط، أو وضعه على منصة متحركة خاصة، ليستخدم كتلفاز كبير، أو كحاسب لوحي عملاق يعمل باللمس، أو كشاشة عرض كبيرة تتصل مع الحواسب والأجهزة الذكية، يمكن من خلالها عرض الفيديوهات والصور والمستندات أثناء الاجتماعات أو اللقاءات في المكاتب والشركات.

وزود هذا الجهاز بكاميرا متطورة قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4k، وقدرة على تقسيم الشاشة لـ 4 أجزاء، لعرض أكثر من مقطع فيديو، أو الاتصال بالصوت والصورة مع أكثر من شخص.

#مايكروسوفت

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