"أمازون" تضيف العربية لواحدة من أهم خدماتها الإلكترونية

وكالات / سما /

أعلنت شركة "Amazon" أن خدمة "Amazon Polly" المخصصة لتحويل النصوص المكتوبة إلى أصوات، باتت تدعم اللغة العربية.

وأشارت الشركة إلى أن مستخدمي "Amazon Polly" بات بإمكانهم الآن الاستفادة من الخدمة لتحويل النصوص المكتوبة إلى مقاطع صوتية، لسماعها بـ 29 لغة مختلفة، منها العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية.

وأكدت أن المبرمجين حسنوا من خدمات "Amazon Polly" بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، فالأصوات الصادرة عن الخدمة أصبحت أكثر واقعية وأقرب إلى صوت البشر، وتقنيات الذكاء الصناعي أكسبتها قدرة أكبر على معاينة النصوص.

وتعد "Amazon Polly" من أكثر الخدمات الإلكترونية استخداما في الفترة الأخيرة، وتستخدم في العديد من المجالات، فالعديد ممن لا يستطيعون الكلام يستخدمونها للتواصل مع الآخرين، كما تستعملها المصارف للتعامل مع العملاء الأجانب، ويمكن الاعتماد عليها في خدمات الاستقبال في الفنادق والأماكن السياحية.