إدارة البريج تجدد تعاقدها مع مدربها المميز

غزة / سما /

نجحت إدارة نادي خدمات البريج، في تجديد عقدها مع المدير الفني لفريق كرة القدم أيوب أبو زاهر، لموسم جديد.

وجاء التجديد مع أبو زاهر، بعد الاتفاق على كافة الأمور مع إدارة البريج، من أجل التحضير بشكل قوي للموسم المقبل.

ونجح أبو زاهر بالظهور بشكل مميز مع خدمات البريج في الموسم المنصرم، بعدما نافس على حصد بطاقة الصعود لدوري الممتازة حتى الجولات الأخيرة من الدوري.

ويعد أبو زاهر من المدربين المميزين على مستوى قطاع غزة، حيث فرض نفسه بقوة على الكرة الغزية، نظراً لذكائه الكبير في التعامل مع المباريات.

وبهذا التجديد، قطع خدمات البريج الطريق على العديد من أندية غزة، الطامعة للحصول على خدمات أبو زاهر.

يشار إلى أن أبو زاهر نجح في الحصول على المركز الثالث، رفقة خدمات البريج في الموسم الماضي، في دوري الدرجة الأولى.