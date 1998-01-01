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المجلس الأعلى للشباب والرياضة ينظم ورشة في مجال التعليق الرياضي

الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى للشباب والرياضة ينظم ورشة في مجال التعليق الرياضي


رام الله / سما /

افتتح المجلس الأعلى أولى محاضرات ورشة عمل تدريبية تحت عنوان: "التعليق الرياضي في فلسطين بين النمطية والتجديد"، والتي ينفذها الإعلامي والمدرب الدولي رائد عابد.

وتعقد الورشة في فندق أبراج الزهراء في الفترة الممتدة من الحادي والعشرين ولغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري بحضور ومشاركة عشرين شاباً وشابة، بهدف صقل موهبتهم وتجربتهم في مجال التعليق الرياضي.

وقبل بداية التدريب رحب عابد بالمشاركين وعبر عن سعادته لوجوده في فلسطين، وقال: "يقع على عاتق المعلق الفلسطيني مسؤولية كبيرة، وله خصوصية تختلف عن باقي معلقي العالم"، وتمنى أن تحقق الورشة أفضل النتائج ودعا المشاركين للافادة قدر المستطاع ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الرياضة.

وفي بداية التدريب قسم الحضور إلى مجموعات، واستهل المدرب اللقاء بإعطاء نبذة عن بدايات التعليق الرياضي، وعرج على ضرورة الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها بالشكل السليم، وأكد على أهمية امتلاك كم معلوماتي وثقافي ضخم يسعف المعلق. وقالت ثمنت ميرفت جمعة رئيسة وحدة الإعلام والتواصل الجماهيري هذه الدورة التخصصية مؤكدة على أهمية التعليق الرياضي من حيث كونه ينقل تاريخ وثقافة ولهجة فلسطين إلى العالم أجمع وأوضحت أن الدورة تستهدف مجموعة من موظفي فضائية فلسطين الشبابية والرياضية الممارسين لهذه المهنة، بالإضافة لباقة من طلبة الجامعات الشغوفين بالتعليق الرياضيمشيرة إلى أن هذه الدورة تؤهلهم للوقوف على سلم هذا المجال الحيوي، وتتيح لهم الإطلال على الملاعب بعيون جديدة.

يذكر أن اليوم الأول من التدريب أجاب على عدة عدة تساؤلات حول ماهية التعليق، من هو المعلق، لماذا أرى الصورة، وكيف أرى المباراة وكيف أخاطب وأكسب قلوب الجماهير.

#الشباب والرياضة

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