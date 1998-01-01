الحصري يختتم دورة دبي الدولية لمدربي كرة السلة

رام الله / سما /

اختتم المدرب سليم نايف الحصري مشاركته في دورة دبي الدولية لمدربي كرة السلة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) وجمعية المدربين العالمية لكرة السلة (WABC)، التي اقيمت خلال الفترة الواقعة ما بين 18-20 نيسان 2019 في صالة صلاح الدين في دبي بمشاركة أكثر من 70 مدربا من مختلف الدول العربية وبعض الدول الاوروبية والآسيوية.

وحاضر في الدورة كل من مدرب المنتخب الاسترالي اندرو لاماسين والمدرب الصربي الكساندرو ديزجتش

يذكر أن الحصري قد شارك في النسخة الماضية من دورة دبي الدولية وحصل على شهادة التدريب المعتمدة من الاتحاد الاسيوي بكرة السلة المستوى الأول والثاني.