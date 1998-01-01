نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (18) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء (18) مواطناً من الضفة.

وبين نادي الأسير أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم وهم: لؤي إبراهيم أبو مفرح (21 عاماً)، ومجدي ناجي أبو مفرح (23 عاماً)، ومجاهد يوسف طقاطقة (16 عاماً)، وقصي خالد أبو سالم (24 عاماً)، وعمر حسن صلاح (34 عاماً).

ومن محافظة الخليل اُعتقل أربعة مواطنين وهم: حسان زياد عواد، وخضر محمد الحروب، وحسن يسري الحروب، وحمزة يوسف حمدان، كذلك جرى اعتقال لأربعة شبان من محافظة جنين وهم: معتز أبو معلا، والحارث أبو معلا، وعلاء كميل، وأيسر حسام العرقاوي.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهما: سامح فؤاد لدادوة من بلدة المزرعة الغربية، وأحمد نصر أبو علي من بلدة كفر نعمة.

يُضاف إلى المعتقلين المواطنين حمزة يعقوب رداد، ووائل محمود شقير وكلاهما من بلدة الزاوية قضاء محافظة سلفيت، ومواطن آخر من محافظة أريحا وهو عدي فائق طحان.