هيئة الأسرى: إدارة "مجيدو" تواصل عزل الأسير الشناوي منذ عامين بظروف صعبة

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، أن إدارة معتقل "مجيدو" تواصل عزل الأسير محمد يوسف الشناوي (23 عاماً) سكان حي "الحليصة" في حيفا، داخل زنازين العزل الانفرادي بظروف صعبة وقاسية.

وأوضحت الهيئة أن الأسير الشناوي جرى زجه بزنازين العزل الانفرادي بقسم (12) التابع لمعتقل "مجيدو"، وذلك بقرار من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بذريعة أنه يُشكل خطر على أمن إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن المؤبد و 20 عاماً بتهمة مقاومة الاحتلال.

وأضافت أن الأسير الشناوي يقبع بزنازين العزل منذ شهر آذار/مارس 2017، أي بعد اعتقاله بشهرين، ويتم تجديد قرار العزل بحقه كل ستة أشهر، ومن المفترض أن ينتهي قرار العزل الأخير الصادر بحقه خلال شهر أيلول/سبتمر الجاري.