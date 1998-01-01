  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: إدارة "مجيدو" تواصل عزل الأسير الشناوي منذ عامين بظروف صعبة

الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، أن إدارة معتقل "مجيدو" تواصل عزل الأسير محمد يوسف الشناوي (23 عاماً)  سكان حي "الحليصة" في حيفا،  داخل زنازين العزل الانفرادي بظروف صعبة وقاسية.

وأوضحت الهيئة أن الأسير الشناوي جرى زجه بزنازين العزل الانفرادي بقسم (12) التابع لمعتقل "مجيدو"، وذلك بقرار من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بذريعة أنه يُشكل خطر على أمن إسرائيل، وحُكم عليه بالسجن المؤبد و 20 عاماً بتهمة مقاومة الاحتلال.

وأضافت أن الأسير الشناوي يقبع بزنازين العزل منذ شهر آذار/مارس 2017، أي بعد اعتقاله بشهرين، ويتم تجديد قرار العزل بحقه كل ستة أشهر، ومن المفترض أن ينتهي قرار العزل الأخير الصادر بحقه خلال شهر أيلول/سبتمر الجاري.  

#هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح لـ"ابو مرزوق": الرئيس لا ينتظر منكم الإشادة وصفقة القرن تستوجب منكم التالي..

نانسي عجرم تحرج زوجها بنشر هذه الصورة!

سلطات الاحتلال تعلن سلسلة جديدة من الاجراءات خلال شهر رمضان والعيد

الاحمد: بيانات الجهاد الاسلامي وحماس امتداد لصفقة القرن وجولة واسعة سيجريها الرئيس

تصعيد خطير .. إيران تهدد بغلق مضيق هرمز وأمريكا ترد

بالصور.. غزة: وصول كميات من الادوية للقطاع ضمن قافلة أميال من الابتسامات

نافيا التصريحات بشأن توقعات الحرب.. نصر الله: إسرائيل لا تستطيع حسم المعركة من الجو

الأخبار الرئيسية

يديعوت تزعم: "بالتهديد والإغراء بالمال: حماس جندت عشرات من ضباط السلطة بالضفة"

واللا العبري : الانفجار قادم إن لم يتم اتخاذ خطوات للتهدئة والسنوار لن ينتظر ظويلا

بدء المرحلة الثانية من التفاهمات بين حماس واسرائيل ومطالبة بآلية جديدة لإدخال المال القطري

العالول: الرئيس قرر سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني

الحكومة

قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة تدعو العالم لانقاذ حل الدولتين..