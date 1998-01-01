الاحتلال يواصل تجريف اراضي واد عبد الرحمن بسلفيت

سلفيت / سما /

واصلت اليوم جرافات تتبع مستوطنين من مستوطنة"اريئيل" شمال سلفيت تجريف اراضي مزارعي سلفيت تقع بمحاذاة واد عبد الرحمن.

و أفاد الباحث في شؤون الاستيطان د. خالد معالي، ان التجريف طال عشرات الدونمات من اراضي خلف الجدار وان التجريف طال اراضي زراعية ورعوية.

واوضح ان اعمال التجريف هي لبناء وحدات وشقق وشق طرق وبنى تحتية لصالح المستوطنة.

واضاف ان عدة اليات تقوم بفتح الطرق وتهيئة التربة وحفر اساسات للبنايات والشقق الاستيطانية لثاني اكبر مستوطنة في الضفة الغربية في مخالفة للقانون الدولي الانساني.