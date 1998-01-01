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يوفنتوس يتجه لعقد صفقة من برشلونة

الثلاثاء 23 أبريل 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يتجه لعقد صفقة من برشلونة


وكالات / سما /

استقر نادي يوفنتوس الإيطالي على التعاقد مع حارس مرمي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الصفوف في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب أليجري.

وذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن يوفنتوس بدأ في التفكير الجاد نحو تعزيز الفريق بعقد صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي عقب نهاية الموسم الجاري.

وبدأ يوفنتوس بمركز حراسة المرمي، لعدم قدرة البولندي تشيزني حارس الفريق على خوص الثلاث مسابقات وحده لذلك يحتاج النادي لحارس مرمي مميز في ظل تعرض الحارس البديل بيرين لإصابة قوية.

وطلب رونالدو من يوفنتوس التعاقد مع الهولندي جاسبر سيلسين حارس مرمي فريق برشلونة، حيث تري إدارة السيدة العجوز بأن الهولندي هو بوفون الجديد داخل النادي.

ويستعد يوفنتوس لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع سيلسين ومنحه دوراً رئيسياً داخل الفريق في ظل استبعاده من حسابات برشلونة ومشاركته مع الفريق في بطولة كأس إسبانيا فقط، بسبب اعتماد فالفيردي على الألماني تيرشتيجن.

ويحتاج برشلونة لبيع بعضاً من لاعبيه في الفترة القادمة لجمع الأموال لعقد صفقات جديدة ويعد سيلسين واحد من المرشحين لمغاردة النادي.

وسيخوض يوفنتوس سباق قوي في التعاقد مع الحارس بعد إعلان روما ونابولي وأياكس وأرسنال وباريس اهتمامهم بضمه في الفترة القادمة.

#يوفنتوس #برشلونة

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