فان ديك يحرّض لاعبي اليونايتد ضد السيتي!

وكالات / سما /

أكد الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، أن فريقه يترقب تعثر مانشستر سيتي خلال مواجهة جاره اليونايتد الأربعاء, في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإنجليزي.

وقال فان ديك في تصريحات أبرزتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية: "ليس من السهل الفوز على إيفرتون في أرضه، لكن الخسارة (0-4) نتيجة كبيرة فعلا (...), مانشستر يونايتد عليه أن يقدم خدمة لنفسه في مباراته المقبلة قبل كل شيء".

وأضاف: "ليس لدينا أي تأثير على ذلك، لكن اليونايتد ما زال في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا وهو بحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتي, أتمنى أن تخدمنا النتيجة لنواصل الحفاظ على الصدارة".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة من 35 مباراة، ويأتي مانشستر سيتي ثانيا برصيد 86 نقطة من 34 مباراة.