ريال مدريد يتحدى 4 عقبات للتعاقد مع بول بوجبا

وكالات / سما /

تزداد التكهنات في وسائل الإعلام المختلفة حول انتقال بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في الصيف المقبل.

وهناك عدة مؤشرات تضع بوجبا على طريق النادي الملكي، أهمها قناعة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد بقدرات اللاعب الفرنسي الدولي، والإشادة سابقاً بقدرته على أداء المهام الدفاعية والهجومية بكفاءة تامة، وأنها ميزة لا تتوافر في الكثيرين.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن زين الدين زيدان يريد بول بوجبا ليبدأ ثورة جديدة في ريال مدريد لكن أربع عقبات يمكن أن تحول دون رحيل النجم الفرنسي عن مانشستر يونايتد.

الراتب المرتفع:

ليس خفياً على أحد أن بول بوجبا يحصل على ما يقارب 220 ألف جنيه استرليني أسبوعياً في مانشستر يونايتد، ولا شك أنه سيسعى إلى تحسين راتبه إذا قرر الخروج، لكن ريال مدريد لن يسرف في أجور اللاعبين، خاصة وأن بيل يحصل على 500 ألف إسترليني أسبوعياً، بينما يبلغ أجر مارسيلو وراموس حوالي 200 ألف استرليني لكل منهما.

مينو رايولا:

لا أحد يعتقد بأن مينو رايولا، وكيل بول بوجبا، مشجع لريال مدريد. وبحسب تقارير صحيفة “آس” فإن العلاقة بين وكيل اللاعب الفرنسي وريال مدريد تكاد تكون متوترة، ومن المؤكد بأن رايولا سيبحث عن صفقة جيدة لموكله ولن يفوت الحصول على عمولات ضخمة.

نموذج رديء:

هل نال أداء بول بوجبا خلال الموسم الجاري استحسان مسؤولي ريال مدريد؟ في عهد مورينيو، كانوا غير مهتمين به في أحسن الأحوال، ثم عندما سيطر سولشاير على النجم الفرنسي بدا أداؤه متجدداً بشكل أفضل، لكن ذلك النموذج تلاشى بشكل فظيع في آخر مباراة ضد إيفرتون ومن المؤكد أن مستواه مؤخراً لم يعجب ريال مدريد وزيدان.

رد فعل عنيف:

قد لا يصل إلى مستوى مرتفع مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، ولكن بوجبا حينما يكون في يومه فإنه يصبح حاسماً. بعد مغادرته لمانشستر يونايتد إلى يوفنتوس في المرة الأولى، أشاد المشجعون بشرائه مرة أخرى واعتبروا بيعه خطأً ومما لا شك فيه أن رحيله عن قلعة الشياطين الحمر لن يُسعد الجماهير.